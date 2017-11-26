ЕС: российский закон о СМИ - "иностранных агентах" угрожает свободе слова

"У Евросоюза "давняя и четкая позиция" по действующему российскому законодательству о признании неправительственных организаций (НПО) "иностранными агентами", - говорится в заявлении.

Эта позиция заключается в том, что штрафы, проверки и стигматизация таких организаций "делают еще более жесткими ограничения основных свобод в России, потребляют ограниченные ресурсы НПО и препятствуют созданию независимого гражданского общества в стране".

Напомним, Президент России Владимир Путин 25 ноября подписал закон, который позволит приравнивать СМИ к "иностранных агентов", если они прямо или косвенно финансируются из-за рубежа.