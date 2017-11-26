ЕС: российский закон о СМИ - "иностранных агентах" угрожает свободе слова
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Новый российский закон, который позволяет приравнивать СМИ к "иностранным агентам", угрожает свободе и независимости медиа и доступа к информации. Это "еще одна попытка сузить пространство для независимых голосов в России", указано в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"У Евросоюза "давняя и четкая позиция" по действующему российскому законодательству о признании неправительственных организаций (НПО) "иностранными агентами", - говорится в заявлении.
Эта позиция заключается в том, что штрафы, проверки и стигматизация таких организаций "делают еще более жесткими ограничения основных свобод в России, потребляют ограниченные ресурсы НПО и препятствуют созданию независимого гражданского общества в стране".
Напомним, Президент России Владимир Путин 25 ноября подписал закон, который позволит приравнивать СМИ к "иностранных агентов", если они прямо или косвенно финансируются из-за рубежа.