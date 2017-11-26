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Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 9079 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 22281 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 30709 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 30582 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 97978 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 86221 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96116 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 123739 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 115881 просмотра

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ЕС: российский закон о СМИ - "иностранных агентах" угрожает свободе слова

ЕС: российский закон о СМИ - "иностранных агентах" угрожает свободе слова

Киев  •  УНН

 • 12447 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Новый российский закон, который позволяет приравнивать СМИ к "иностранным агентам", угрожает свободе и независимости медиа и доступа к информации. Это "еще одна попытка сузить пространство для независимых голосов в России", указано в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"У Евросоюза "давняя и четкая позиция" по действующему российскому законодательству о признании неправительственных организаций (НПО) "иностранными агентами", - говорится в заявлении.

Эта позиция заключается в том, что штрафы, проверки и стигматизация таких организаций "делают еще более жесткими ограничения основных свобод в России, потребляют ограниченные ресурсы НПО и препятствуют созданию независимого гражданского общества в стране".

Напомним, Президент России Владимир Путин 25 ноября подписал закон, который позволит приравнивать СМИ к "иностранных агентов", если они прямо или косвенно финансируются из-за рубежа.

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