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ЄС призупинив дію угоди про спрощення візового режиму з Білоруссю - ЗМІ

Київ • УНН

 • 21394 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Європейський Союз прийняв рішення призупинити дію Угоди про спрощення візового режиму з Білоруссю. Про це у своєму Twitter написав журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк, передає УНН.

ЄС призупинив дію угоди про спрощення візового режиму з Білоруссю - ЗМІ

Цитата

“Євросоюз офіційно прийняв рішення призупинити дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Білоруссю, як це було рекомендовано Європейською комісією раніше цього року”, — написав він.

Пізніше Йозвяк додав, що рішення стосується білоруських чиновників.

Контекст

ЄС 24 червня ввів нові економічні санкції проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Зокрема, Брюссель заборонив імпортувати з цієї країни нафтопродукти і калійні добрива. Крім того, санкції забороняють фізичним та юридичним особам з ЄС продавати, постачати або передавати продукцію, призначену для такого виробництва тютюнових виробів.

Євросоюз ввів обмеження і на доступ до своїх ринків капіталу. Також заборонено надавати білоруському уряду і державним установам і організаціям послуги страхування. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) припинить будь-яке фінансування проектів у державному секторі Білорусі.

28 червня у відповідь на нові санкції ЄС Білорусь призупинила участь в ініціативі Європейського Союзу “Східне партнерство”.

Однак, Європейський союз заявив, що не має наміру скасовувати спрощений візовий режим з Білоруссю після того, як білоруська влада заявила про вихід з ініціативи ЄС “Східного партнерства”.

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