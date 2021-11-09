ЄС призупинив дію угоди про спрощення візового режиму з Білоруссю - ЗМІ

Цитата

“Євросоюз офіційно прийняв рішення призупинити дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Білоруссю, як це було рекомендовано Європейською комісією раніше цього року”, — написав він.

Пізніше Йозвяк додав, що рішення стосується білоруських чиновників.

Контекст

ЄС 24 червня ввів нові економічні санкції проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Зокрема, Брюссель заборонив імпортувати з цієї країни нафтопродукти і калійні добрива. Крім того, санкції забороняють фізичним та юридичним особам з ЄС продавати, постачати або передавати продукцію, призначену для такого виробництва тютюнових виробів.

Євросоюз ввів обмеження і на доступ до своїх ринків капіталу. Також заборонено надавати білоруському уряду і державним установам і організаціям послуги страхування. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) припинить будь-яке фінансування проектів у державному секторі Білорусі.

28 червня у відповідь на нові санкції ЄС Білорусь призупинила участь в ініціативі Європейського Союзу “Східне партнерство”.

Однак, Європейський союз заявив, що не має наміру скасовувати спрощений візовий режим з Білоруссю після того, як білоруська влада заявила про вихід з ініціативи ЄС “Східного партнерства”.