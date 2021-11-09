ЕС приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Беларусью - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Европейский Союз принял решение приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Беларусью. Об этом в своем Twitter написал журналист “Радио Свобода” Рикард Йозвяк, передает УНН.
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“Евросоюз официально принял решение приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью, как это было рекомендовано Европейской комиссией ранее в этом году”, — написал он.
Позже Йозвяк добавил, что решение касается белорусских чиновников.
Контекст
ЕС 24 июня ввел новые экономические санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси. В частности, Брюссель запретил импортировать из этой страны нефтепродукты и калийные удобрения. Кроме того, санкции запрещают физическим и юридическим лицам с ЕС продавать, поставлять или передавать продукцию, предназначенную для такого производства табачных изделий.
Евросоюз ввел ограничения и на доступ к своим рынкам капитала. Также запрещено предоставлять белорусскому правительству и государственным учреждениям и организациям услуги страхования. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) прекратит любое финансирование проектов в государственном секторе Беларуси.
28 июня в ответ на новые санкции ЕС Беларусь приостановила участие в инициативе Европейского Союза “Восточное партнерство”.
Однако, Европейский союз заявил, что не намерен отменять упрощенный визовый режим с Беларусью после того, как белорусские власти заявили о выходе из инициативы ЕС “Восточного партнерства”.