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ЄС посилив санкції проти КНДР

ЄС посилив санкції проти КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Європейський Союз посилив санкції проти КНДР. Про це йдеться в заяві Ради ЄС на рівні голів МЗС, передає УНН.

"Рада ЄС посилила обмежувальні заходи проти КНДР, завершивши впровадження в законодавство ЄС заходів, прийнятих останньою резолюцією 2397 (2017) Ради безпеки ООН", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, прийняті санкції включають в себе посилення заходів щодо заборони на експорт в КНДР всіх нафтопродуктів шляхом скорочення кількості барелів, які можуть бути експортовані з 2 мільйонів барелів до 500 тисяч барелів на рік; заборону на імпорт з КНДР продовольчих і сільськогосподарських продуктів, машин, електрообладнання, землі і каменю, і деревини.

Також обмежувальні заходи передбачають заборону на експорт до КНДР всієї промислової техніки, транспортних засобів і розширення цієї заборони на все залізо, сталь та інші метали; подальші обмежувальні заходи на морі проти суден, коли є достатні підстави вважати, що судно було залучене в порушення санкцій ООН; вимогу про репатріацію (повернення) всіх робочих КНДР за кордоном протягом 24 місяців відповідно до національного та міжнародного законодавства.

Повна заборона на експорт сирої нафти, передбачена в резолюції 2397 (2017), вже була введений ЄС 16 жовтня 2017 року, додали в євроінституції.

Нагадаємо, США підготували "найбільший в історії" пакет санкцій проти КНДР.

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