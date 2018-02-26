ЕС усилил санкции против КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Европейский Союз усилил санкции против КНДР. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС на уровне глав МИД, передает УНН.
"Совет ЕС усилил ограничительные меры против КНДР, завершив внедрение в законодательство ЕС мер, принятых последней резолюцией 2397 (2017) Совета безопасности ООН", - говорится в сообщении.
Как сообщается, принятые санкции включают в себя усиление мер относительно запрета на экспорт в КНДР всех нефтепродуктов путем сокращения количества баррелей, которые могут быть экспортированы с 2 миллионов баррелей до 500 тысяч баррелей в год; запрета на импорт из КНДР продовольственных и сельскохозяйственных продуктов, машин, электрооборудования, земли и камня, и древесины.
Также ограничительные меры предусматривают запрет на экспорт в КНДР всей промышленной техники, транспортных средств и расширение этого запрета на все железо, сталь и другие металлы; дальнейшие ограничительные меры на море против судов, когда имеются разумные основания полагать, что судно было вовлечено в нарушение санкций ООН; требование о репатриации всех рабочих КНДР за границей в течение 24 месяцев с учетом применимого национального и международного права.
Полный запрет на экспорт сырой нефти, предусмотренный в резолюции 2397 (2017), уже был введен ЕС 16 октября 2017 года, добавили в евроинституции.
Напомним, США подготовили "крупнейший в истории" пакет санкций против КНДР.