ЄС планує прив'язати видачу віз до співпраці у поверненні мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Європейський союз планує прив’язати видачу віз та співпрацю з іншими країнами до питання реадмісії нелегальних мігрантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Так, громадянам країн, які відмовляються приймати назад таких переселенців, буде складніше отримати візи.
Зокрема, йдеться про те, що громадяни з країн, які не співпрацюють з ЄС, можуть довше чекати на візи, платити за них більше, стикатися з більшими обмеженнями на в'їзд та коротшими термінами віз.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України сьогодні планує внести зміни до правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.