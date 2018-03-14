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ЄС планує прив'язати видачу віз до співпраці у поверненні мігрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Європейський союз планує прив’язати видачу віз та співпрацю з іншими країнами до питання реадмісії нелегальних мігрантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Так, громадянам країн, які відмовляються приймати назад таких переселенців, буде складніше отримати візи.

Зокрема, йдеться про те, що громадяни з країн, які не співпрацюють з ЄС, можуть довше чекати на візи, платити за них більше, стикатися з більшими обмеженнями на в'їзд та коротшими термінами віз.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України сьогодні планує внести зміни до правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.

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