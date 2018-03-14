ЕС планирует привязать выдачу виз к сотрудничеству в возвращении мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Европейский союз планирует привязать выдачу виз и сотрудничество с другими странами к вопросу реадмиссии нелегальных мигрантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Так, гражданам стран, которые отказываются принимать назад таких переселенцев, будет сложнее получить визы.
В частности, речь идет о том, что граждане из стран, которые не сотрудничают с ЕС, могут дольше ждать визы, платить за них больше, сталкиваться с большими ограничениями на въезд и короткими сроками виз.
Напомним, Кабинет министров Украины сегодня планирует внести изменения в правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию.