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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 27857 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 42900 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 47580 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 97608 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 88550 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103269 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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ЕС планирует привязать выдачу виз к сотрудничеству в возвращении мигрантов

ЕС планирует привязать выдачу виз к сотрудничеству в возвращении мигрантов

Киев  •  УНН

 • 7011 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Европейский союз планирует привязать выдачу виз и сотрудничество с другими странами к вопросу реадмиссии нелегальных мигрантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Так, гражданам стран, которые отказываются принимать назад таких переселенцев, будет сложнее получить визы.

В частности, речь идет о том, что граждане из стран, которые не сотрудничают с ЕС, могут дольше ждать визы, платить за них больше, сталкиваться с большими ограничениями на въезд и короткими сроками виз.

Напомним, Кабинет министров Украины сегодня планирует внести изменения в правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию.

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