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ЄС не визнав результати виборів президента РФ в окупованому Криму

ЄС не визнав результати виборів президента РФ в окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Європейський союз не визнав результати виборів президента РФ в окупованому Криму. Про це йдеться в заяві прес-секретаря Європейської служби зовнішніх зв'язків Майї Косьянчич, передає УНН.

"Європейський союз не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і тому не визнає проведення виборів на Кримському півострові. Спостерігачі ОБСЄ/БДІПЛ не проводили ніяких дій на цих незаконно анексованих територіях, участь дипломатів держав-членів ЄС в наглядової діяльності в рамках МНВ ОБСЄ/БДІПЛ також обмежувалося Російської Федерації. ЄС залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності і суверенітету України", - йдеться в заяві.

Крім того, відзначено, що згідно з попередніми висновками міжнародно визнаною Місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами, вибори проводилися в надмірно контрольованої правової та політичному середовищі, що було відзначено постійним тиском. Були зафіксовані обмеження на зібрання та свободу вираження думок, а також на реєстрацію кандидатів, що призвело до відсутності справжньої конкуренції.

В ЕС очікують, що Росія розгляне випадки порушень, про які повідомляє ОБСЄ, так як вони суперечать міжнародним зобов'язанням РФ.

Нагадаємо, 18 березня, в Росії проходило голосування за нового президента Росії. Виборчі дільниці були оснащені навіть в окупованому Росією Криму. В Україні росіян не пускали до дипломатичних установ Росії, крім громадян, які має дипломатичні паспорти. Росіяни, які хотіли голосувати на виборах, повинні були їхати на ділянки в Російській Федерації.

Як повідомляв УНН, за підсумками обробки 99,84% бюлетенів, явка виборців на виборах президента Росії 18 березня склала 67,43%. Перемогу на виборах, як зазначається, здобув чинний президент Володимир Путін, який набрав 76,65% голосів.

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