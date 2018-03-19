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ЕС не признал результаты выборов президента РФ в оккупированном Крыму

ЕС не признал результаты выборов президента РФ в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 12826 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Европейский союз не признал результаты выборов президента РФ в оккупированном Крыму. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич, передает УНН.

“Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ не проводили никаких действий на этих незаконно аннексированных территориях, участие дипломатов государств-членов ЕС в наблюдательной деятельности в рамках МНВ ОБСЕ/БДИПЧ также ограничивалось Российской Федерации. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины”, — говорится в заявлении.

Кроме того, отмечено, что согласно предварительным выводам международно признанной Миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами, выборы проводились в чрезмерно контролируемой правовой и политической среде, что было отмечено постоянным давлением. Были зафиксированы ограничения на собрания и свободу выражения мнений, а также на регистрацию кандидатов, что привело к отсутствию настоящей конкуренции.

В ЭС ожидают, что Россия рассмотрит случаи нарушений, о которых сообщает ОБСЕ, так как они противоречат международным обязательствам РФ.

Напомним, 18 марта, в России проходило голосование за нового президента России. Избирательные участки были оснащены даже в оккупированном Россией Крыму. В Украине россиян не пускали в дипломатические учреждения России, кроме граждан, которые  имеет дипломатические паспорта. Россияне, которые хотели голосовать на выборах, должны были ехать на участки в Российской Федерации.

Как сообщал УНН, по итогам обработки 99,84% бюллетеней, явка избирателей на выборах президента России 18 марта составила 67,43%. Победу на выборах, как отмечается, одержал действующий президент Владимир Путин, набравший 76,65% голосов.

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