ЕС не признал результаты выборов президента РФ в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Европейский союз не признал результаты выборов президента РФ в оккупированном Крыму. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич, передает УНН.
“Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ не проводили никаких действий на этих незаконно аннексированных территориях, участие дипломатов государств-членов ЕС в наблюдательной деятельности в рамках МНВ ОБСЕ/БДИПЧ также ограничивалось Российской Федерации. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины”, — говорится в заявлении.
Кроме того, отмечено, что согласно предварительным выводам международно признанной Миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами, выборы проводились в чрезмерно контролируемой правовой и политической среде, что было отмечено постоянным давлением. Были зафиксированы ограничения на собрания и свободу выражения мнений, а также на регистрацию кандидатов, что привело к отсутствию настоящей конкуренции.
В ЭС ожидают, что Россия рассмотрит случаи нарушений, о которых сообщает ОБСЕ, так как они противоречат международным обязательствам РФ.
Напомним, 18 марта, в России проходило голосование за нового президента России. Избирательные участки были оснащены даже в оккупированном Россией Крыму. В Украине россиян не пускали в дипломатические учреждения России, кроме граждан, которые имеет дипломатические паспорта. Россияне, которые хотели голосовать на выборах, должны были ехать на участки в Российской Федерации.
Как сообщал УНН, по итогам обработки 99,84% бюллетеней, явка избирателей на выборах президента России 18 марта составила 67,43%. Победу на выборах, как отмечается, одержал действующий президент Владимир Путин, набравший 76,65% голосов.