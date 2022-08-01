ЄС направив Україні макрофін в 1 млрд євро: має надійти частинами за два дні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Європейський Союз направив Україні перший транш нового пакету макрофінансової допомоги - обсягом 1 млрд євро, з яких 500 мільйонів уже на рахунку Нацбанку, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.
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"Європейський Союз спрямував Україні 1 млрд євро виняткової макрофінансової допомоги. Перший транш у 500 млн євро вже зарахований на рахунок НБУ. Надходження другого траншу очікуємо завтра", - зазначив Шмигаль у Telegram.
Деталі
Очільник уряду наголосив, що 1 млрд євро — це частина великого пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб, зазначив Прем'єр, подякувавши за допомогу.
Доповнення
12 липня Рада Європейського Союзу схвалила додаткову допомогу Україні обсягом 1 млрд євро.
Це перший транш пакету макрофінансової допомоги на суму 9 млрд євро.