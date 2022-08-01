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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 39447 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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ЄС направив Україні макрофін в 1 млрд євро: має надійти частинами за два дні

ЄС направив Україні макрофін в 1 млрд євро: має надійти частинами за два дні

Київ • УНН

 • 117256 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Європейський Союз направив Україні перший транш нового пакету макрофінансової допомоги - обсягом 1 млрд євро, з яких 500 мільйонів уже на рахунку Нацбанку, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

Цитата

"Європейський Союз спрямував Україні 1 млрд євро виняткової макрофінансової допомоги. Перший транш у 500 млн євро вже зарахований на рахунок НБУ. Надходження другого траншу очікуємо завтра", - зазначив Шмигаль у Telegram.

Деталі

Очільник уряду наголосив, що 1 млрд євро — це частина великого пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб, зазначив Прем'єр, подякувавши за допомогу.

Доповнення

12 липня Рада Європейського Союзу схвалила додаткову допомогу Україні обсягом 1 млрд євро.

Це перший транш пакету макрофінансової допомоги на суму 9 млрд євро.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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