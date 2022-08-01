ЕС направил Украине макрофин в 1 млрд евро: должен поступить частями за два дня

Цитата

"Европейский Союз направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи. Первый транш в 500 млн евро уже зачислен на счет НБУ. Поступления второго транша ожидаем завтра", - отметил Шмыгаль в Telegram.

Детали

Глава правительства подчеркнул, что 1 млрд евро — это часть крупного пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных нужд, отметил Премьер, поблагодарив за помощь.

Дополнение

12 июля Совет Европейского Союза одобрил дополнительную помощь Украине в размере 1 млрд евро.

Это первый транш пакета макрофинансовой помощи на сумму 9 млрд евро.