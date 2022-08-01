ЕС направил Украине макрофин в 1 млрд евро: должен поступить частями за два дня
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Европейский Союз направил Украине первый транш нового пакета макрофинансовой помощи – в размере 1 млрд евро, из которых 500 миллионов уже на счету Нацбанка, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.
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"Европейский Союз направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи. Первый транш в 500 млн евро уже зачислен на счет НБУ. Поступления второго транша ожидаем завтра", - отметил Шмыгаль в Telegram.
Детали
Глава правительства подчеркнул, что 1 млрд евро — это часть крупного пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных нужд, отметил Премьер, поблагодарив за помощь.
Дополнение
12 июля Совет Европейского Союза одобрил дополнительную помощь Украине в размере 1 млрд евро.
Это первый транш пакета макрофинансовой помощи на сумму 9 млрд евро.