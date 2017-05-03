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ЄС наполягає, щоби Британія оплатила частку в його майбутніх кредитах Україні – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Європейський союз має намір різко збільшити суму фінансових претензій до Великої Британії, пов'язаних з її виходом зі складу ЄС. Серед іншого, Брюссель наполягає на тому, щоб Лондон заздалегідь оплатив свою частку в майбутніх кредитах Євросоюзу Україні та Португалії, передає УНН із посиланням на Deutsche Welle.

ЄС наполягає, щоби Британія оплатила частку в його майбутніх кредитах Україні – ЗМІ

При цьому в ЄС посилаються на те, що Сполучене Королівство поверне свої гроші по мірі погашення цих кредитів.

Як повідомляє лондонська газета The Financial Times, загалом фінансові вимоги Брюсселя до Лондона можуть зрости з 60 до 100 млрд євро. Це викликано посиленням вимог з боку групи країн на чолі з Німеччиною і Францією, які додають до так званого “рахунку за Brexit” усе нові статті, розраховуючи таким чином "заткнути дірку" в бюджеті ЄС, що виникає через вихід Британії з союзу.

Зокрема, крім бюджетних зобов’язань, виплат інститутам ЄС і пенсій держслужбовцям, низка європейських держав вимагає додати до рахунку внесок в адміністративні витрати Євросоюзу на 2019 — 2020 роки та інші пункти. Франція і Польща наполягають на включенні до плати за Brexit субсидій агропромисловому комплексу на період після виходу Великої Британії зі складу ЄС, а ФРН виступає проти надання Лондону частки європейських активів, включаючи нерухомість.

Уповноважений Єврокомісії з переговорів щодо Brexit Мішель Барньє заявив, що вимога до Великобританії виконати всі фінансові зобов’язання перед Брюсселем при виході з ЄС — “не покарання”. Він нагадав, що Велика Британія в якості члена Євросоюзу погодилася на відповідні витрати. При цьому М.Барнье не повідомив, про яку суму йдеться. За його словами, до кінця процедури Brexit ніякі суми призначатися не будуть, однак необхідно, щоби Британія і ЄС узгодили методологію розрахунків ще до початку переговорів.

Зі свого боку британський міністр із питань Brexit Девід Девіс заявив, що його країна не буде платити 100 млрд євро. За його словами, Лондон заплатить те, що юридично зобов’язаний, “а не те, що хоче ЄС”. Міністр підкреслив, що сума “рахунку за Brexit” буде визначатися шляхом переговорів.

Як повідомляв УНН, раніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що питання стосовно багатомільярдних фінансових зобов’язань Великої Британії перед Євросоюзом мають бути врегульовані на початковій стадії переговорів, а не в самому кінці, як того хочуть у Лондоні. А.Меркель також застерегла британців від “ілюзій”, пов’язаних із виходом з ЄС.

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