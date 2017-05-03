ЕС настаивает, чтобы Великобритания оплатила долю в его будущих кредитах Украине – СМИ

При этом в ЕС ссылаются на то, что Соединенное Королевство вернет свои деньги по мере погашения этих кредитов.



Как сообщает лондонская газета The Financial Times, в целом финансовые требования Брюсселя к Лондону могут возрасти с 60 до 100 млрд евро. Это вызвано ужесточением требований со стороны группы стран во главе с Германией и Францией, которые добавляют к так называемому “счету за Brexit” все новые статьи, рассчитывая таким образом "заткнуть дыру" в бюджете ЕС, возникающую из-за выхода Британии из союза.

В частности, кроме бюджетных обязательств, выплат институтам ЕС и пенсий госслужащим, ряд европейских государств требует добавить к счету вклад в административные расходы Евросоюза на 2019 — 2020 годы и другие пункты. Франция и Польша настаивают на включении в плату за Brexit субсидий агропромышленному комплексу на период после выхода Великобритании из состава ЕС, а ФРГ выступает против предоставления Лондону доли европейских активов, включая недвижимость.



Уполномоченный Еврокомиссии по переговорам относительно Brexit Мишель Барнье заявил, что требование к Великобритании выполнить все финансовые обязательства перед Брюсселем при выходе из ЕС — “не наказание”. Он напомнил, что Великобритания в качестве члена Евросоюза согласилась на соответствующие расходы. При этом М.Барнье не сообщил, о какой сумме идет речь. По его словам, до конца процедуры Brexit никакие суммы назначаться не будут, однако необходимо, чтобы Великобритания и ЕС согласовали методологию расчетов еще до начала переговоров.

Со своей стороны британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что его страна не будет платить 100 млрд евро. По его словам, Лондон заплатит то, что юридически обязан, “а не то, что хочет ЕС”. Министр подчеркнул, что сумма “счета за Brexit” будет определяться путем переговоров.

Как сообщал УНН, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы относительно многомиллиардных финансовых обязательств Великобритании перед Евросоюзом должны быть урегулированы на начальной стадии переговоров, а не в самом конце, как того хотят в Лондоне. А.Меркель также предостерегла британцев от “иллюзий”, связанных с выходом из ЕС.