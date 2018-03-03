ЄС надасть Україні 32,5 млн євро підтримки на регіональний розвиток та держуправління
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Єврокомісія передбачила для України 32,5 млн євро підтримки на 2018 рік, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінекономрозвитку.
“У 2018 році Єврокомісія передбачила для України 32,5 млн євро у рамках програм секторальної бюджетної підтримки у сферах регіонального розвитку та державного управління. Відповідне рішення оголошене за підсумками перегляду портфелю проектів ЄС за участі першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова та голови Представництва ЄС в Україні Хюґа Мінґареллі”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що представники ЄС позитивно відзначили прогрес України у втіленні проектів міжнародної технічної допомоги щодо імплементації Угоди про асоціацію, реформи державного управління, децентралізації, інфраструктури, сільського господарства.
Водночас, щодо програми підтримки реалізації Енергетичної стратегії України виникли значні проблеми, однак через важливість реформи цього сектору Єврокомісія вирішила продовжити підтримку цієї програми.
Довідка УНН:
Програмний портфель допомоги ЄС Україні охоплює 17 сфер діяльності, у рамках яких підписано 235 контрактів загальною вартістю 943 млн євро. У 2017 році була надана допомога на суму 148 млн євро.
Серед пріоритетних напрямків портфелю допомоги:
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- “Урядування та верховенство права” (66 проектів з бюджетом 334,5 млн. євро);
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- “Місцеве самоврядування, соціальні послуги та сільське господарство” , де реалізується 97 проектів із загальним бюджетом 319,6 млн євро;
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- “Економічне співробітництво, енергетика, інфраструктура та довкілля”, де реалізується 72 проекти із загальним бюджетом 288,5 млн євро.
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Нагадаємо, у Енергетичному співтоваристві ЄС вважають, що підтримка відновлювальних джерел в Україні є надмірною.