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ЕС предоставит Украине 32,5 млн евро поддержки на региональное развитие и госуправление

ЕС предоставит Украине 32,5 млн евро поддержки на региональное развитие и госуправление

Киев  •  УНН

 • 9639 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Еврокомиссия предусмотрела для Украины 32,5 млн евро поддержки на 2018 год, передает УНН со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

“В 2018 году Еврокомиссия предусмотрела для Украины 32,5 млн евро в рамках программ секторальной бюджетной поддержки в сферах регионального развития и государственного управления. Соответствующее решение объявлено по итогам пересмотра портфеля проектов ЕС с участием первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова и председателя Представительства ЕС в Украине Хюга Мингарелли”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители ЕС положительно отметили прогресс Украины в воплощении проектов международной технической помощи по имплементации Соглашения об ассоциации, реформы государственного управления, децентрализации, инфраструктуры, сельского хозяйства.

В то же время, по программе поддержки реализации Энергетической стратегии Украины возникли значительные проблемы, однако из-за важности реформы этого сектора Еврокомиссия решила продолжить поддержку этой программы.

Справка:

Программный портфель помощи ЕС Украине охватывает 17 сфер деятельности, в рамках которых подписано 235 контрактов общей стоимостью 943 млн евро. В 2017 году была оказана помощь на сумму 148 млн евро.

Среди приоритетных направлений портфеля помощи:

  • “Правление и верховенство права” (66 проектов с бюджетом 334,5 млн євро);
  • “Местное самоуправление, социальные услуги и сельское хозяйство”, где реализуется 97 проектов с общим бюджетом 319,6 млн евро;
  • “Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда”, где реализуется 72 проекта с общим бюджетом 288,5 млн евро.

Напомним, в Энергетическом сообществе ЕС считают, что поддержка возобновляемых источников в Украине является чрезмерной.

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