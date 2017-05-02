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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ЄС має переглянути позицію щодо Туреччини - МЗС Туреччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Якщо Брюссель хоче продовжити переговорний процес, то слід скорегувати ставлення до Туреччини. Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу в інтерв'ю A Haber, передає УНН з посиланням на Anadolu. 

ЄС має переглянути позицію щодо Туреччини - МЗС Туреччини

“Якщо Брюссель хоче продовжити переговорний процес, то слід скорегувати ставлення до Туреччини. В ЄС усвідомили помилку. Глави МЗС європейських країн на неформальному саміті в Мальті цікавилися тим, які кроки слід зробити, щоб налагодити відносини з Туреччиною”, - сказав М.Чавушоглу.

У той же час міністр зазначив, що у Туреччині немає будь-яких проблем з ЄС.

“Чому ні з того ні з сього Туреччина повинна ворогувати з Європою або мати будь-які проблеми, пов’язані з європейськими цінностями, в які вірить. Цінності Європи — це і цінності Туреччини. Такі цінності, як демократія, права людини і свободи не монополізовані однією країною. Єдина проблема полягає в ставленні ЄС до Туреччини”, - зазначив він.

Нагадаємо, ЄС прагнутиме стабілізувати стосунки з Туреччиною.

Як повідомляв УНН, поліція у Стамбулі застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів.

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