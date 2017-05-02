ЕС должен пересмотреть позицию по Турции - МИД Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Если Брюссель хочет продолжить переговорный процесс, то следует скорректировать отношение к Турции. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью A Haber, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
"Если Брюссель хочет продолжить переговорный процесс, то следует скорректировать отношение к Турции. В ЕС осознали ошибку. Главы МИД европейских стран на неформальном саммите в Мальте интересовались тем, какие шаги следует предпринять, чтобы наладить отношения с Турцией", - сказал М. Чавушоглу.
В то же время министр отметил, что в Турции нет никаких проблем с ЕС.
"Почему ни с того ни с сего Турция должна враждовать с Европой или иметь какие-либо проблемы, связанные с европейскими ценностями, в которые верит. Ценности Европы - это и ценности Турции. Такие ценности, как демократия, права человека и свободы не монополизированы одной страной. Единственная проблема заключается в отношении ЕС к Турции", - отметил он.
Напомним, ЕС будет стремиться стабилизировать отношения с Турцией.
Как сообщал УНН, полиция в Стамбуле применила слезоточивый газ против демонстрантов .