ЄС і Японія підписали угоду про вільну торгівлю
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Голова Європейської ради Дональд Туск, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе у вівторок підписали угоду про вільну торгівлю. Про це УНН повідомляє з посиланням на Deutsche Welle.
Документ "ставить принцип справедливості в основу" майбутньої вільної торгівлі, зазначив Юнкер.
Угода, яка набуде чинності в 2019 році, ліквідує 99% існуючих між економіками двох регіонів мит. Зокрема, Японія припиняє обкладати митним збором сир, вино і свинину з ЄС. Мита на автомобілі будуть зняті на восьмий рік після вступу документа в силу. Крім того, угода сприяє появі нових робочих місць.
На частку Євросоюзу і Японії припадає більше третини світового ВВП. Брюссель очікує суттєве зростання експорту, оскільки підписання документа дозволить експортерам ЄС щорічно економити близько 1 млрд євро.
При цьому розділ угоди, що стосується інвестицій, був відділений від основного документа. ЄС і Японія продовжать переговори з цього питання. Зокрема, розділ стосується процедури вирішення спорів щодо інвестицій.
Одночасно сторони домовилися про взаємне визнання надійності систем захисту персональних даних. Домовленість, яка носить попередній характер, дозволить створити найбільшу в світі зону безпечних потоків даних, відзначили в Єврокомісії. Єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова назвала дані "паливом світової економіки". За її словами, домовленість дозволить даним безпечно переміщатися між регіонами "в інтересах наших громадян і наших економік".
Нагадаємо, Велика Британія виступає за створення зони вільної торгівлі з ЄС після Brexit.