ЕС и Япония подписали соглашение о свободной торговле

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 49768 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105443 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127050 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134423 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170309 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153787 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141447 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130479 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182134 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Актуальное
ЕС и Япония подписали соглашение о свободной торговле

ЕС и Япония подписали соглашение о свободной торговле

Киев  •  УНН

 • 9424 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Председатель Европейского совета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник подписали соглашение о свободной торговле. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.

Документ "ставит принцип справедливости в основу" будущей свободной торговли, отметил Юнкер.

Соглашение, которое вступит в силу в 2019 году, ликвидирует 99% существующих между экономиками двух регионов таможенных пошлин. В частности, Япония прекращает облагать таможенным сбором сыр, вино и свинину из ЕС. Пошлины на автомобили будут сняты на восьмой год после вступления документа в силу. Кроме того, соглашение способствует появлению новых рабочих мест.

На долю Евросоюза и Японии приходится более трети мирового ВВП. Брюссель ожидает существенный рост экспорта, поскольку подписание документа позволит экспортерам ЕС ежегодно экономить около 1 млрд евро.

При этом касающийся инвестиций раздел соглашения был отделен от основного документа. ЕС и Япония продолжат переговоры по этому вопросу. В частности, раздел затрагивает процедуру разрешения споров по инвестициям.

Одновременно стороны договорились о взаимном признании надежности систем защиты персональных данных. Договоренность, которая носит предварительный характер, позволит создать крупнейшую в миру зону безопасных потоков данных, отметили в Еврокомиссии. Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова назвала данные "топливом мировой экономики". По ее словам, договоренность позволит данным безопасно перемещаться между регионами "в интересах наших граждан и наших экономик".

Напомним, Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после Brexit.

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