ЕС и Япония подписали соглашение о свободной торговле
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Председатель Европейского совета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник подписали соглашение о свободной торговле. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.
Документ "ставит принцип справедливости в основу" будущей свободной торговли, отметил Юнкер.
Соглашение, которое вступит в силу в 2019 году, ликвидирует 99% существующих между экономиками двух регионов таможенных пошлин. В частности, Япония прекращает облагать таможенным сбором сыр, вино и свинину из ЕС. Пошлины на автомобили будут сняты на восьмой год после вступления документа в силу. Кроме того, соглашение способствует появлению новых рабочих мест.
На долю Евросоюза и Японии приходится более трети мирового ВВП. Брюссель ожидает существенный рост экспорта, поскольку подписание документа позволит экспортерам ЕС ежегодно экономить около 1 млрд евро.
При этом касающийся инвестиций раздел соглашения был отделен от основного документа. ЕС и Япония продолжат переговоры по этому вопросу. В частности, раздел затрагивает процедуру разрешения споров по инвестициям.
Одновременно стороны договорились о взаимном признании надежности систем защиты персональных данных. Договоренность, которая носит предварительный характер, позволит создать крупнейшую в миру зону безопасных потоков данных, отметили в Еврокомиссии. Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова назвала данные "топливом мировой экономики". По ее словам, договоренность позволит данным безопасно перемещаться между регионами "в интересах наших граждан и наших экономик".
Напомним, Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после Brexit.