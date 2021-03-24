ЄС і НАТО збираються обговорити реакцію на поведінку "все більш авторитарної Росії"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На сьогоднішньому засіданні Північноатлантичної ради в межах сесії міністрів закордонних справ з партнерами по ЄС обговорять реакцію на поведінку Росії, яка “віддаляється від європейських цінностей, стає все більш авторитарною країною”. Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель напередодні початку зустрічі, передає кореспондент УНН.
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“Я радий брати участь в цій дуже важливій зустрічі щодо Росії. Оскільки єдність європейців має виходити за межі ЄС, з нашими партнерами по НАТО ми стикаємося з Росією, яка віддаляється від європейських цінностей, стає все більш авторитарною країною, і ми повинні реагувати на це”, - заявив Боррель.
Деталі
Верховний представник ЄС нагадав про нещодавнє рішення ввести санкції стосовно високопоставлених російських чиновників за діяльність, пов’язану з отруєнням опозиціонера Олексія Навального, і його ув'язнення.
“Є й інші проблеми, такі як дезінформація, кібератаки, очорнення європейських демократичних систем. Усе це змушує реагувати перед Росією відповідно до п’ятьох основних принципів. Мінські домовленості. Усе це сьогодні стоїть на порядку денному. Тому я з нетерпінням чекаю продовження співпраці з партнерами по НАТО щодо визначення реакції ЄС перед авторитарною Росією”, - підкреслив дипломат.
Що було раніше
Напередодні Боррель заявив, що керівники МЗС країн-членів Євросоюзу на засіданні Ради ЄС із закордонних справ обговорили питання Росії і підтвердили, що “п’ять основних принципів” відносин з РФ зберігають актуальність.
Доповнення
У березні 2016 року міністри закордонних справ ЄС узгодили “п’ять принципів” тодішньої голови дипломатії ЄС Федеріки Могеріні з побудови відносин з Росією. По-перше, умовою для змін ставлення ЄС до Росії є повне виконання Мінських угод, крім того, Брюссель ніколи не визнає анексію Криму. По-друге, Євросоюз буде посилювати зв’язки з Центральною Азією та іншими східними партнерами. Третє — підвищення енергетичної і стратегічної стійкості ЄС. Четверте — вибірковість взаємодії з РФ, в пріоритеті — спільні інтереси на кшталт Сирії або Північної Кореї. П’яте — підтримка громадянського суспільства в Росії, поглиблення контактів між людьми з РФ і ЄС, зокрема молоді.