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ЕС и НАТО намерены обсудить реакцию на поведение "все более авторитарной России"

ЕС и НАТО намерены обсудить реакцию на поведение "все более авторитарной России"

Киев  •  УНН

 • 11069 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. На сегодняшнем заседании Североатлантического совета в рамках сессии министров иностранных дел с партнерами по ЕС обсудят реакцию на поведение России, которая "отдаляется от европейских ценностей, становится все более авторитарной страной". Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель накануне начала встречи, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Я рад участвовать в этой очень важной встречи по России. Поскольку единство европейцев должно выходить за рамки ЕС, с нашими партнерами по НАТО мы сталкиваемся с Россией, которая отдаляется от европейских ценностей, становится все более авторитарной страной, и мы должны реагировать на это", - заявил Боррель.

Детали

Верховный представитель ЕС напомнил о недавнем решении ввести санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников за деятельность, связанную с отравлением оппозиционера Алексея Навального, и его заключение.

"Есть и другие проблемы, такие как дезинформация, кибератаки, очернение европейских демократических систем. Все это заставляет реагировать перед Россией в соответствии с пятью основными принципами. Минские договоренности. Все это сегодня стоит на повестке дня. Поэтому я с нетерпением жду продолжения сотрудничества с партнерами по НАТО по определению реакции ЕС перед авторитарной Россией", - подчеркнул дипломат.

Что было ранее

Накануне Боррель заявил, что главы МИД стран-членов Евросоюза на заседании Совета ЕС по иностранным делам обсудили вопрос России и подтвердили, что "пять основных принципов" отношений с РФ сохраняют актуальность.

Дополнение

В марте 2016 года министры иностранных дел ЕС согласовали "пять принципов" тогдашней главы дипломатии ЕС Федерики Могерини по построению отношений с Россией. Во-первых, условием для изменений отношение ЕС к России является полное выполнение Минских соглашений, кроме того, Брюссель никогда не признает аннексию Крыма. Во-вторых, Евросоюз будет усиливать связи с Центральной Азией и другими восточными партнерами. Третье - повышение энергетической и стратегической устойчивости ЕС. Четвертое - избирательность по взаимодействию с РФ, в приоритете - общие интересы вроде Сирии или Северной Кореи. Пятое - поддержка гражданского общества в России, углубление контактов между людьми с РФ и ЕС, в частности молодежи.

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