ЄС готові запровадити санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Спільна заява Президента Європейської Ради оприлюднена щодо введення обмежувальних заходів проти восьми громадян ЄС. Про це пише УНН з посиланням на заяву Президента Європейської Ради.
Деталі
Очільники керівних органів Євросоюзу засуджують сьогоднішнє рішення російської влади заборонити в'їзду на територію Росії восьми громадянам Європейського Союзу. Сюди входять президент Європейського парламенту Давід Сассолі, віце-президент Європейської комісії Вера Юрова, а також шість посадових осіб держав-членів ЄС.
ЄС залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь на рішення російської влади.
Цитата
"Ця дія є неприйнятною, не має жодного юридичного обґрунтування та є абсолютно безпідставною. Він націлений безпосередньо на Європейський Союз, а не лише на зацікавлених осіб. Це рішення є останньою, вражаючою демонстрацією того, як Російська Федерація обрала конфронтацію з ЄС замість того, щоб погодитися виправити негативну траєкторію наших двосторонніх відносин", - пише глава Єврокомісії.
Нагадаємо
Виключення з мережі банківських каналів зв'язку SWIFT становить загрозу як для економіки Росії, так і для благополуччя європейських країн