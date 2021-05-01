ЄС готові запровадити санкції проти Росії

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Очільники керівних органів Євросоюзу засуджують сьогоднішнє рішення російської влади заборонити в'їзду на територію Росії восьми громадянам Європейського Союзу. Сюди входять президент Європейського парламенту Давід Сассолі, віце-президент Європейської комісії Вера Юрова, а також шість посадових осіб держав-членів ЄС.

ЄС залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь на рішення російської влади.

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"Ця дія є неприйнятною, не має жодного юридичного обґрунтування та є абсолютно безпідставною. Він націлений безпосередньо на Європейський Союз, а не лише на зацікавлених осіб. Це рішення є останньою, вражаючою демонстрацією того, як Російська Федерація обрала конфронтацію з ЄС замість того, щоб погодитися виправити негативну траєкторію наших двосторонніх відносин", - пише глава Єврокомісії.

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