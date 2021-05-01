ЕС готовы ввести санкции против России
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Совместное заявление Президента Европейского Совета обнародовано по введению ограничительных мер против восьми граждан ЕС. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление.
Детали
Руководители руководящих органов Евросоюза осуждают сегодняшнее решение российских властей запретить въезд на территорию России восьми гражданам Европейского Союза. Сюда входят президент Европейского парламента Давид Сассоли, вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова, а также шесть должностных лиц государств-членов ЕС.
ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей.
Цитата
“Это действие является неприемлемой, не имеет никакого юридического обоснования и является абсолютно безосновательным. Он нацелен непосредственно на Европейский Союз, а не только на заинтересованных лиц. Это решение является последней, впечатляющей демонстрацией того, как Российская Федерация выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию наших двусторонних отношений ”, - пишет глава Еврокомиссии.
Напомним
Исключение из сети банковских каналов связи SWIFT представляет угрозу как для экономики России, так и для благополучия европейских стран