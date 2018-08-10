ЄС: ескалація насильства наблизила Ізраїль і сектор Гази до ще більшого конфлікту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Ізраїль і сектор Гази небезпечно наблизилися, в зв’язку з ростом насильства в останні дні, до ще більш великого конфлікту. Згідно із заявою зовнішньополітичної служби ЄС, розміщеній в п’ятницю на її сайті, пріоритетом зараз є зниження напруженості, передає УНН.
“Ескалація насильства в останні дні небезпечно наблизила Газу і Ізраїль до ще більшого конфлікту. Пріоритетом зараз є зниження напруженості і гарантування того, що життя мирного населення не буде піддаватися подальшому ризику”, — йдеться в повідомленні.
Спрямовані проти Ізраїлю провокації з боку руху ХАМАС ЄС назвав “абсолютно неприйнятними”. У той же час в заяві наголошується, що, хоча Ізраїль має право захищати себе, держава повинна “продовжувати проявляти стриманість і робити все, щоб уникати жертв серед цивільного населення”.
“ЄС знову заявляє про повну підтримку зусиль Єгипту і ООН, спрямованих на зниження напруженості і згладжування ситуації в Газі .... Ми продовжимо працювати спільно з нашими партнерами з метою вирішення питань, пов’язаних з гуманітарною ситуацією, і підтримувати внутрішньопалестинське примирення ...” , - повідомила зовнішньополітична служба ЄС.
Як повідомляв УНН, палестинці заявили про досягнення перемир’я в Газі.