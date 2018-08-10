ЕС: эскалация насилия приблизила Израиль и сектор Газа к еще большему конфликта

“Эскалация насилия в последние дни опасно приблизила Газу и Израиль к еще большему конфликту. Приоритетом сейчас является снижение напряженности и гарантирование того, что жизни мирного населения не будут подвергаться дальнейшему риску”, — говорится в сообщении.

Направленные против Израиля провокации со стороны движения ХАМАС ЕС назвал “абсолютно неприемлемыми”. В то же время в заявлении отмечается, что, хотя Израиль обладает правом защищать себя, государство должно “продолжать проявлять сдержанность и делать все, чтобы избегать жертв среди гражданского населения”.

“ЕС вновь заявляет о полной поддержке усилий Египта и ООН, направленных на снижение напряженности и сглаживание ситуации в Газе .... Мы продолжим работать совместно с нашими партнерами с целью решения вопросов, связанных с гуманитарной ситуацией, и поддерживать внутрипалестинское примирение ...”, - сообщила внешнеполитическая служба ЕС.

Как сообщал УНН, палестинцы заявили о достижении перемирия в Газе.