ЕС: эскалация насилия приблизила Израиль и сектор Газа к еще большему конфликта
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Израиль и сектор Газа опасно приблизились, в связи с ростом насилия в последние дни, к еще более крупному конфликту. Согласно заявлению внешнеполитической службы ЕС, размещенном в пятницу на ее сайте, приоритетом сейчас является снижение напряженности, передает УНН.
“Эскалация насилия в последние дни опасно приблизила Газу и Израиль к еще большему конфликту. Приоритетом сейчас является снижение напряженности и гарантирование того, что жизни мирного населения не будут подвергаться дальнейшему риску”, — говорится в сообщении.
Направленные против Израиля провокации со стороны движения ХАМАС ЕС назвал “абсолютно неприемлемыми”. В то же время в заявлении отмечается, что, хотя Израиль обладает правом защищать себя, государство должно “продолжать проявлять сдержанность и делать все, чтобы избегать жертв среди гражданского населения”.
“ЕС вновь заявляет о полной поддержке усилий Египта и ООН, направленных на снижение напряженности и сглаживание ситуации в Газе .... Мы продолжим работать совместно с нашими партнерами с целью решения вопросов, связанных с гуманитарной ситуацией, и поддерживать внутрипалестинское примирение ...”, - сообщила внешнеполитическая служба ЕС.
Как сообщал УНН, палестинцы заявили о достижении перемирия в Газе.