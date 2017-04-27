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ЄС допоможе реформувати 20 відділків поліції трьох областей – МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Європейський Союз розпочав проект “Підтримка реформи поліції в Україні” вартістю 6 млн грн, який буде впроваджуватися у 20 відділах поліції Київської, Харківської та Львівської областей, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.

ЄС допоможе реформувати 20 відділків поліції трьох областей – МВС

“Європейський Союз розпочав проект "Підтримка реформи поліції в Україні" (ПРПУ) вартістю 6 мільйонів євро. Він спрямований на покращення взаємодії з громадськістю у 20 відділах поліції трьох областей України. Проект є продовженням діяльності Консультативної місії ЄС, і буде реалізовуватися протягом 18 місяців поліцією Швеції, Управлінням ООН з обслуговування проектів (UNOPS) за підтримки КМЄС”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, сьогоднішній проект буде впроваджуватися у експериментальному порядку у 20 відділеннях на території Київської, Харківської та Львівської областей. Вони будуть оснащені сучасними комп’ютерними системами, транспортом, логістикою.

“20 відділів із 700 — це маленька частина, але крок за кроком ми наблизимося до ідеальної моделі, від візуального до змістового компоненту. Ми намагаємося сформувати райвідділок вашої мрії. Щоб ви прийшли туди і вам було приємно, щоб ви могли отримати все, що необхідно”, — наголосив очільник МВС.

У свою чергу заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв відзначив, що саме ці 20 відділів були обрані за результатами соціологічних досліджень, які проводилися в регіонах. Це регіони з найбільш напруженою оперативною обстановкою.

Серед районів, у яких буде запроваджено експеримент — Ізюмський район Харківської області, що знаходиться поблизу зони проведення АТО.

Як повідомляв УНН, некомплект у поліції зменшився на п'ять тисяч осіб.

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