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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС поможет реформировать 20 отделений полиции трех областей - МВД

Киев • УНН

 • 12529 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Европейский Союз начал проект "Поддержка реформы полиции в Украине" стоимостью 6 млн грн, который будет внедряться в 20 отделах полиции Киевской, Харьковской и Львовской областей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

ЕС поможет реформировать 20 отделений полиции трех областей - МВД

"Европейский Союз начал проект "Поддержка реформы полиции в Украине" (ПРПУ) стоимостью 6 млн евро. Он направлен на улучшение взаимодействия с общественностью в 20 отделах полиции трех областей Украины. Проект является продолжением деятельности Консультативной миссии ЕС, и будет реализовываться в течение 18 месяцев полицией Швеции, Управлением ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) при поддержке КМЕС", - говорится в сообщении.

Как отметил министр внутренних дел Арсен Аваков, сегодняшний проект будет внедряться в экспериментальном порядке в 20 отделениях на территории Киевской, Харьковской и Львовской областей. Они будут оснащены современными компьютерными системами, транспортом, логистикой.

"20 отделов из 700 - это маленькая часть, но шаг за шагом мы приблизимся к идеальной модели, от визуального к смысловому компоненту. Мы стараемся сформировать райотдел вашей мечты. Чтобы вы пришли туда и вам было приятно, чтобы вы могли получить все, что необходимо", - подчеркнул глава МВД.

В свою очередь заместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев отметил, что именно эти 20 отделов были выбраны по результатам социологических исследований, которые проводились в регионах. Это регионы с наиболее напряженной оперативной обстановкой.

Среди районов, в которых будет введен эксперимент - Изюмский район Харьковской области, находится вблизи зоны проведения АТО.

Как сообщал УНН, некомплект в полиции уменьшился на пять тысяч человек .

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