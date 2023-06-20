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Плями нафти, затоплені ліси, мертва риба та тварини: Єрмак розповів про жахливі наслідки підриву рф Каховської ГЕС

Київ • УНН

 • 1139809 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак поділився жахливою статистикою щодо наслідків підриву росією Каховської ГЕС. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Telegram глави ОП.

Плями нафти, затоплені ліси, мертва риба та тварини: Єрмак розповів про жахливі наслідки підриву рф Каховської ГЕС

Цитата

"Плями мастила й нафти вагою не менше 150 тонн дрейфують по Дніпру. Вони можуть дістатися Середземномор’я.

Більше 50 тисяч гектарів українських лісів затоплено і щонайменше половина з них загине. Це більше, ніж площа лісів Ісландії.

Каховське водосховище вкрите мертвою рибою. Це орієнтовно 95 тисяч тонн живих біоресурсів", - повідомив Єрмак.

Також очільник ОП додав, що на берегах Чорного моря в Болгарії та Туреччині знаходять тіла дельфінів з українських берегів.

"Зафіксовано понад 150 офіційних випадків. Не виключено, що течія принесе в ці країни косуль, лисиць та зайців з Південного регіону України. На затопленій території проживало близько 20 тисяч особин диких тварин", - зазначив він.

Єрмак додав, що російські терористи повинні нести жорстку відповідальність за вчинення екоциду.

Нагадаємо

Раніше Офіс Генпрокурора повідомляв, що через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС розпочато розслідування за статтею екоцид.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екоцид на острові Джарилгач: окупанти облаштували там полігон та проводять підготовку мобілізованих - Генштаб

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