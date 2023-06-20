Пятна нефти, затопленные леса, мертвая рыба и животные: Ермак рассказал об ужасных последствиях подрыва рф Каховской ГЭС

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"Пятна масла и нефти весом не менее 150 тонн дрейфуют по Днепру. Они могут добраться до Средиземноморья.

Более 50 тысяч гектаров украинских лесов затоплено и по меньшей мере половина из них погибнет. Это больше, чем площадь лесов Исландии.

Каховское водохранилище покрыто мертвой рыбой. Это ориентировочно 95 тысяч тонн живых биоресурсов", - сообщил Ермак.

Также глава ОП добавил, что на берегах Черного моря в Болгарии и Турции находят тела дельфинов с украинских берегов.

"Зафиксировано более 150 официальных случаев. Не исключено, что течение принесет в эти страны косуль, лисиц и зайцев из Южного региона Украины. На затопленной территории проживало около 20 тысяч особей диких животных", - отметил он.

Ермак добавил, что российские террористы должны нести жесткую ответственность за совершение экоцида.

Напомним

Ранее Офис Генпрокурора сообщал, что из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС начато расследование по статье экоцид.

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