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Єрмак провів зустріч з послами країн Групи семи та ЄС: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. У межах регулярного діалогу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн Групи семи та ЄС. У центрі уваги було питання щодо перебігу подій довкола пандемії коронавірусу у світі, а також епідеміологічної ситуації в нашій державі, передає УНН.

"Співрозмовники високо оцінили зусилля Президента та уряду України в контексті вжиття заходів з протидії поширенню коронавірусу в нашій країні. У цьому зв’язку було обговорено низку питань практичної допомоги Україні з боку країн Групи семи та ЄС щодо надання відповідного медичного обладнання та лікувальних засобів", - йдеться у повідомленні.

Керівник Офісу Президента наголосив, що Глава держави майже щодня проводить телефонні розмови зі світовими лідерами, під час яких обговорюється обопільна підтримка в часи пандемії коронавірусу, повідомили в Офісі.

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У повідомленні зазначено, учасники зустрічі погодилися з необхідністю консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо подолання негативних наслідків пандемії коронавірусу для світової економіки.

Очільник Офісу Президента України поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі. Також Андрій Єрмак розповів про зустріч Тристоронньої контактної групи, яка відбулася 11 березня в Мінську, додали в Офісі.

"Представники країн Групи семи та ЄС підтвердили налаштованість на подальшу активну співпрацю з Україною на всіх напрямах, де є обопільний інтерес, а також незмінність позиції на підтримку реформ, територіальної цілісності та суверенітету нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Українські Національні Новини

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