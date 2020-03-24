Ермак провел встречу с послами стран Группы семи и ЕС: детали

КИЕВ. 24 марта. УНН. В рамках регулярного диалога руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами стран Группы семи и ЕС. В центре внимания был вопрос о ходе событий вокруг пандемии коронавируса в мире, а также эпидемиологической ситуации в нашем государстве, передает УНН.