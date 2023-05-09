Єрмак: на передовій загинув співробітник Офісу Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. На передовій у Донецькій області загинув співробітник Офісу Президента, повідомив керівник ОП Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.
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"На передовій Донеччини загинув співробітник Офісу Президента Олексій Титаренко. Він працював головним консультантом Директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики. Співчуваю рідним та близьким! Україна завжди пам‘ятатиме героїв!" - написав Єрмак.
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