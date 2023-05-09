Ермак: на передовой погиб сотрудник Офиса Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. На передовой в Донецкой области погиб сотрудник Офиса Президента, сообщил руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.
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"На передовой Донецкой области погиб сотрудник Офиса Президента Алексей Титаренко. Он работал главным консультантом Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики. Соболезную родным и близким! Украина всегда будет помнить героев!" - написал Ермак.
Напомним
7 марта стало известно, что в бою под Бахмутом погиб "Да Винчи" – герой Украины Дмитрий Коцюбайло.