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13 марта, 19:26 • 80191 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 118653 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 113250 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 112758 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 104947 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100486 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 111874 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132076 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 175782 просмотра

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12 марта, 15:33 • 206706 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ермак: на передовой погиб сотрудник Офиса Президента

Ермак: на передовой погиб сотрудник Офиса Президента

Киев • УНН

 • 2914037 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. На передовой в Донецкой области погиб сотрудник Офиса Президента, сообщил руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"На передовой Донецкой области погиб сотрудник Офиса Президента Алексей Титаренко. Он работал главным консультантом Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики. Соболезную родным и близким! Украина всегда будет помнить героев!" - написал Ермак.

Напомним

7 марта стало известно, что в бою под Бахмутом погиб "Да Винчи" – герой Украины Дмитрий Коцюбайло.

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