Єреван заявив про готовність до відновлення діалогу з Баку

Деталі

“Хочу підкреслити важливість моєї зустрічі 23 вересня з співголовами Мінської групи ОБСЄ у Нью-Йорку, а також зустріч 24 вересня з головою МЗС Азербайджану за посередництва і участі співголів Мінської групи, які показують, що мирне і політичне врегулювання конфлікту залишається на порядку денному. Я підтверджую готовність Єревана відновити повний процес мирного врегулювання у рамках Мінської групи і за відомими принципами”, — сказав він.

Довідка

Ситуація у зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху загострилася 27 вересня 2020 року. 9 листопада президент РФ Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в регіоні. Згідно з документом, азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на зайнятих позиціях, декілька районів перейшли під контроль Баку, а вздовж лінії зіткнення і Лачинського коридору розмістилися російські миротворці.