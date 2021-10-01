Ереван заявил о готовности к возобновлению диалога с Баку

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113181 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 125767 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110117 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108875 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 137488 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121585 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161226 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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КИЕВ. 1 октября. УНН. Армения привержена возобновлению переговоров с Азербайджаном для окончательного урегулирования карабахской проблемы в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом в пятницу в Ереване во время заявления для СМИ с министром иностранных дел Чехии Якубом Кулганеком сообщил глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян, пишет УНН со ссылкой на местные СМИ.

Детали

“Хочу подчеркнуть важность моей встречи 23 сентября с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Нью-Йорке, а также встречу 24 сентября с главой МИД Азербайджана при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы, которые показывают, что мирное и политическое урегулирование конфликта остается в повестке. Я подтверждаю готовность Еревана возобновить полный процесс мирного урегулирования в рамках Минской группы и по известным принципам”, — сказал он.

Справка

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, несколько районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

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