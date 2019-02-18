Єпископ Гедеон мав паспорти трьох країн - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Голова Служби безпеки України Василь Грицак під час брифінгу підтвердив, що єпископ Гедеон мав паспорти трьох країн, передає УНН.
"Так він дійсно мав, за нашими даними, паспорти трьох країн. Паспорт громадянина України, громадянина Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки", - сказав Грицак.
За його словами, в СБУ є дані, що діяльність Гедеона загрожувала національній безпеці України, і таку інформацію було відправлено до Державної міграційної служби та правоохоронних органів.
"Було прийнято рішення вилучити у нього український паспорт під час перетину ним кордону. Як мені відомо, він (Гедеон – ред.) перестав бути громадянином України" , - додав Грицак.
Він також зазначив, наразі священику Гедеону закрито в’їзд до України.
Раніше УНН повідомляв, єпископа УПЦ МП затримали через антиукраїнську пропаганду.
Він повернувся назад до Франкфурта.