Єпископ Гедеон мав паспорти трьох країн - СБУ

"Так він дійсно мав, за нашими даними, паспорти трьох країн. Паспорт громадянина України, громадянина Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки", - сказав Грицак.



За його словами, в СБУ є дані, що діяльність Гедеона загрожувала національній безпеці України, і таку інформацію було відправлено до Державної міграційної служби та правоохоронних органів.



"Було прийнято рішення вилучити у нього український паспорт під час перетину ним кордону. Як мені відомо, він (Гедеон – ред.) перестав бути громадянином України" , - додав Грицак.



Він також зазначив, наразі священику Гедеону закрито в’їзд до України.



Раніше УНН повідомляв, єпископа УПЦ МП затримали через антиукраїнську пропаганду.

Він повернувся назад до Франкфурта.