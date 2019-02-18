Епископ Гедеон имел паспорта трех стран - СБУ

"Да он действительно имел, по нашим данным, паспорта трех стран. Паспорт гражданина Украины, гражданина Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки", - сказал Грицак.



По его словам, в СБУ есть данные, что деятельность Гедеона угрожала национальной безопасности Украины, и такую информацию было отправлено в Государственную миграционную службу и правоохранительные органы.



"Было принято решение изъять у него украинский паспорт при пересечении им границы. Как мне известно, он (Гедеон - ред.) не является гражданином Украины", - добавил Грицак.



Он также отметил, пока священнику Гедеону закрыто въезд в Украину.



Ранее сообщал УНН, что епископа УПЦ МП задержали из-за антиукраинскую пропаганду



Он вернулся во Франкфурт.