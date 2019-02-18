Епископ Гедеон имел паспорта трех стран - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак во время брифинга подтвердил, что епископ Гедеон имел паспорта трех стран, передает УНН.
"Да он действительно имел, по нашим данным, паспорта трех стран. Паспорт гражданина Украины, гражданина Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки", - сказал Грицак.
По его словам, в СБУ есть данные, что деятельность Гедеона угрожала национальной безопасности Украины, и такую информацию было отправлено в Государственную миграционную службу и правоохранительные органы.
"Было принято решение изъять у него украинский паспорт при пересечении им границы. Как мне известно, он (Гедеон - ред.) не является гражданином Украины", - добавил Грицак.
Он также отметил, пока священнику Гедеону закрыто въезд в Украину.
Ранее сообщал УНН, что епископа УПЦ МП задержали из-за антиукраинскую пропаганду
Он вернулся во Франкфурт.