Єлизавета ІІ схвалить законопроект про Brexit 16 березня - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Королева Великобританії Єлизавета II, найімовірніше, схвалить законопроект про запуск процедури Brexit в четвер, 16 березня. Про це повідомила у вівторок газета The Telegraph, передає УНН.
“Королева, найімовірніше, в четвер схвалить закон, що дозволяє (прем’єр-міністру Терезі) Мей почати переговори,”- йдеться в повідомленні.
При цьому газета називає навіть орієнтовну дату, коли глава кабінету міністрів направить офіційне повідомлення в Брюссель про намір вийти з Євросоюзу відповідно до статті 50 Лісабонського договору про ЄС.
“Встановлюється, що Т.Мей застосує статтю 50 в середу, 29 березня, після того як здійснить поїздку по Великобританії, розповідаючи про своє бачення того, як буде виглядати Великобританія поза ЄС,” — зазначається в статті.
Так, Т.Мей, виступаючи в парламенті, повідомила, що направить офіційне повідомлення про запуск переговорів з Брюсселем до кінця місяця. “Я повернуся до Палати громад до кінця цього місяця, щоб повідомити, коли я формально застосую статтю 50 і буде розпочато процес, в результаті якого Великобританія вийде з ЄС,” — заявила вона.
Нагадаємо, Парламент Британії наділив Т.Мей повноваженнями запуску процедури Brexit.