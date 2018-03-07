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ЄІБ виділив 16,4 млн євро на підтримку вищої освіти та муніципальної інфраструктури України

ЄІБ виділив 16,4 млн євро на підтримку вищої освіти та муніципальної інфраструктури України

Київ • УНН

 • 5293 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Європейський інвестиційний банк та мультидонорський фонд Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та екології E5P підписали грантові угоди на 16,4 млн євро для підтримки вищої освіти та муніципальної інфраструктури в Україні, передає УНН з посиланням на повідомлення представництва ЄС в Україні.

“Грант на 10 млн євро має посилити енергоефективність в семи університетах, які беруть участь в проекті щодо вищої освіти України. Грант на 6,4 млн євро сприятиме модернізації муніципальної системи теплопостачання у Кривому Розі”, — йдеться у повідомленні.

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Зокрема, як зазначається, першим проектом передбачається оновити навчальне, дослідницьке та допоміжне устаткування в багатьох державних університетах України.

“Перші сім з них — у Чернівцях, Харкові, Києві, Львові, Полтаві, Сумах та Вінниці — буде визначено на етапі оцінки”, — уточнили у представництві.

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При цьому, метою проекту в Кривому Розі є забезпечення екологічно чистого та фінансово стійкого теплопостачання. В результаті ці інвестиції сприятимуть посиленню енергоефективності та зменшенню викидів вуглекислого газу (CO2).

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