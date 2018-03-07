ЕИБ выделил 16,4 млн евро на поддержку высшего образования и муниципальной инфраструктуры Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Европейский инвестиционный банк и мультидонорський фонд Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и экологии E5P подписали грантовые соглашения на 16,4 млн евро для поддержки высшего образования и муниципальной инфраструктуры в Украине, передает УНН со ссылкой на сообщение представительства ЕС в Украине.
"Грант на 10 млн евро должен усилить энергоэффективность в семи университетах, участвующих в проекте о высшем образовании Украины. Грант на 6,4 млн евро будет способствовать модернизации муниципальной системы теплоснабжения в Кривом Роге", - говорится в сообщении.
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В частности, как отмечается, первым проектом предусматривается обновить учебное, исследовательское и вспомогательное оборудование во многих государственных университетах Украины.
"Первые семь из них - в Черновцах, Харькове, Киеве, Львове, Полтаве, Сумах и Виннице - будет определено на этапе оценки", - уточнили в представительстве.
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При этом, целью проекта в Кривом Роге является обеспечение экологически чистого и финансово устойчивого теплоснабжения. В результате эти инвестиции будут способствовать усилению энергоэффективности и уменьшению выбросов углекислого газа (CO2).