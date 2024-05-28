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Єдине укріплення за часів Порошенка - стіна бур’яну, - у ЗСУ просять виключити нардепів "Євросолідарності" з комісії по фортифікаціях

Київ • УНН

 • 31599 перегляди

Захисники просять виключити нардепів "Євросолідарності" з комісії по фортифікаціях.

Військові Данило та Кирило Яковлеви закликають виключити нардепів фракції Порошенка з тимчасової спеціальної комісії ВР по фортифікаціях. Про це бійці ЗСУ повідомили на своїх сторінках у соцмережах.

"Просимо народних депутатів виключити представників "Європейської солідарності" з ТСК ВР з питань фортифікацій. Їх присутність там шкодить нацбезпеці та обороні", - пишуть бійці ЗСУ.

Захисники мотивують свою вимогу тим, що Порошенко не має права перевіряти фортифікації, адже саме за його президентства була провалена підготовка укріплень на кордоні з рф, а виділені на це кошти були використані неефективно.

"Саме за президенства Петра Олексійовича на обороні рубежів розпиляли мільярди гривень, не побудувавши, насправді, і простої собачої будки, як любить висловлюватися сивочолий… Якщо глянути GoogleMaps за період 2014-2019 років на східному напрямку, з усіх фортифікацій там буде видно лише стіну бур’янів. Хоча за 5 років правління можна було побудувати стіну з фільму про зомбі-апокаліпсис з автоматичними турелями", - наголошують військові.

Данило та Кирило Яковлеви також зазначають, що в період з 2014 по 2019 роки, у росії можна було найняти людей, які проводили через кордон з рф по стежках, які ніхто не контролював з українського боку.

"Кордон був настільки дірявий, що порошенкові свинарчуки ганяли контрабасом з росії металобрухт, який потім "впарювали" нашому Укроборомпрому. Що заважало Порошенку протягом перемир’я побудувати фортеці з бетону і викопати яри від техніки? Натомість за часи Порошенка у повітря злетіло 210 тисяч тонн боєприпасів. Сватове, Балаклія, Калинівка, Ічня… Для порівняння, за п’ять років війни за каденції Порошенка на бойові дії на Донбасі і різноманітні навчання витратили всього близько сімдесяти тисяч тонн боєприпасів", - зазначають військові.

"Пане Порошенко, коли ви починаєте щось розповідати за нові фортифікації, пам’ятайте: ви ще за попередні не відсиділи", - підкреслюють захисники.

Раніше військовий із позивним "Сталкер" у своєму інтерв’ю заявив, що фортифікаційні споруди та укріплення, які будувались за часів президентства Петра Порошенка та мали б спинити росіян, не відповідали рівню загрози, а на багатьох важливих ділянках їх взагалі не існувало. 

Як повідомлялось, справа про розкрадання бюджетних коштів, виділених на проект "Стіна" сьогодні розглядається Вищим антикорупційним судом України. За офіційними даними на будівництво "Стіни" в період з 2015 до 2019 рр було витрачено майже 3 млрд грн.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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