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Єдиний реєстр зброї: за три місяці надійшло понад 57 тисяч заяв на отримання дозволів

Єдиний реєстр зброї: за три місяці надійшло понад 57 тисяч заяв на отримання дозволів

Київ • УНН

 • 246860 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. За неповні три місяці роботи Єдиного реєстру зброї в Україні авторизувалося понад 30 тисяч користувачів, а кількість заяв на отримання дозволів перевищила 57 тисяч, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.

Цитата

“Облікована і зареєстрована зброя – принципове питання, яке є одним із ключових у роботі МВС. Саме тому в червні цього року ми запустили Єдиний державний реєстр зброї, яким посилюємо контроль за обігом зброї та суттєво спрощуємо процес її оформлення. За неповні три місяці роботи ми отримали понад 57 тисяч заяв на отримання різних видів дозволів. В «Єдиному вікні громадянина» авторизувалося більш як 30 тисяч користувачів”, - повідомив Клименко.

Він додав, що МВС України працює на те, щоб кожен українець був у безпеці, незалежно від того, чи триває війна, чи вже настав мир.

“Для цього ми розробили та вже реалізовуємо комплекс проєктів в рамках «Безпечного середовища», який є складовою Української доктрини, анонсованої Президентом України”, - написав Клименко.

Доповнення

Загалом від 27 червня до реєстру надійшло:

  • 57 272 заяви про дозвіл на зброю;
  • 49 977 рішень було прийнято про надання відповідних дозволів;
  • 30 093 людей авторизувались в "Єдиному вікні громадянина”;
  • 9 077 людей скористались чат-ботом;

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що в Україні почав функціонувати Єдиний реєстр зброї, який був презентований Міністерством внутрішніх справ у лютому цього року.

Завдяки цьому, українці зможуть дозвіл отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через “Єдине вікно громадянина” або у магазині з продажу зброї. 

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