Единый реестр оружия: за три месяца поступило более 57 тысяч заявлений на получение разрешений

Цитата

“Учтенное и зарегистрированное оружие – принципиальный вопрос, который является одним из ключевых в работе МВД. Именно поэтому в июне этого года мы запустили Единый государственный реестр оружия, которым усиливаем контроль за оборотом оружия и существенно упрощаем процесс его оформления. За неполные три месяца работы мы получили более 57 тысяч заявлений на получение различных видов разрешений. В «Едином окне гражданина» авторизовалось более 30 тысяч пользователей”, - сообщил Клименко.

Он добавил, что МВД Украины работает на то, чтобы каждый украинец был в безопасности, независимо от того, продолжается ли война или уже наступил мир.

“Для этого мы разработали и уже реализуем комплекс проектов в рамках «Безопасной среды», который является составляющей Украинской доктрины, анонсированной Президентом Украины”, - написал Клименко.

Дополнение

Всего с 27 июня в реестр поступило:



57 272 заявления о разрешении на оружие;



49 977 решений было принято о предоставлении соответствующих разрешений;



30 093 человека авторизовались в "Едином окне гражданина”;



9 077 человек воспользовались чат-ботом;



Напомним

Ранее сообщалось, что в Украине начал функционировать Единый реестр оружия, который был представлен Министерством внутренних дел в феврале этого года.

Благодаря этому, украинцы смогут разрешение получить услугу, не выходя из дома, без посещения органа Нацполиции, путем подачи документов через “Единое окно гражданина” или в магазине по продаже оружия.