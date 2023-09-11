Единый реестр оружия: за три месяца поступило более 57 тысяч заявлений на получение разрешений
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. За неполные три месяца работы Единого реестра оружия в Украине авторизовалось более 30 тысяч пользователей, а количество заявлений на получение разрешений превысило 57 тысяч, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.
Цитата
“Учтенное и зарегистрированное оружие – принципиальный вопрос, который является одним из ключевых в работе МВД. Именно поэтому в июне этого года мы запустили Единый государственный реестр оружия, которым усиливаем контроль за оборотом оружия и существенно упрощаем процесс его оформления. За неполные три месяца работы мы получили более 57 тысяч заявлений на получение различных видов разрешений. В «Едином окне гражданина» авторизовалось более 30 тысяч пользователей”, - сообщил Клименко.
Он добавил, что МВД Украины работает на то, чтобы каждый украинец был в безопасности, независимо от того, продолжается ли война или уже наступил мир.
“Для этого мы разработали и уже реализуем комплекс проектов в рамках «Безопасной среды», который является составляющей Украинской доктрины, анонсированной Президентом Украины”, - написал Клименко.
Дополнение
Всего с 27 июня в реестр поступило:
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- 57 272 заявления о разрешении на оружие;
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- 49 977 решений было принято о предоставлении соответствующих разрешений;
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- 30 093 человека авторизовались в "Едином окне гражданина”;
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- 9 077 человек воспользовались чат-ботом;
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Напомним
Ранее сообщалось, что в Украине начал функционировать Единый реестр оружия, который был представлен Министерством внутренних дел в феврале этого года.
Благодаря этому, украинцы смогут разрешение получить услугу, не выходя из дома, без посещения органа Нацполиции, путем подачи документов через “Единое окно гражданина” или в магазине по продаже оружия.