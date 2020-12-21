Єдиними свідками "держзради" в "Укроборонпромі" виявилися два раніше звільнені співробітники

Мова про колишнього представника "Укрспецекспорту" у Пакистані (2017 - серпень 2020 року) Дмитра Узбека і начальника контрактного департаменту "Укрспецекспорту" Ігоря Гончарова. Саме службова записка Узбека як би "випадково" у серпні потрапила у ЗМІ і стала підставою для відкриття кримінальної справи СБУ проти службових осіб "Укрспецекспорту", які його звільнили і проти пакистанської компанії-агента Raviana.

У цій записці, а також у своїх показах свідка Узбек звинувачує Raviana у тому, що вона публічно відстоювала інтереси України на тендерах замість "тихого" лобістського впливу на посадових осіб Сухопутних військ Пакистану. Але СБУ інтерпретує ці дані по-своєму і заявляє протилежне: нібито Raviana не відстоює інтересів України, а сприяла конкурентам. Звідки взялася така версія СБУ - поки незрозуміло, адже як уже було сказано: свідків всього двоє - і кажуть вони якраз про боротьбу Raviana з конкурентами. Про інші невідповідності між показами свідків і лінією звинувачення СБУ читайте тут.

В цілому суть показів Узбека під час допиту СБУ зводиться не стільки до підривної діяльності Raviana, скільки до раптового її повернення на український ринок і конкуренції з багаторічним фаворитом "Укрспецекспорту" Trojans. Нагадаємо, з початку 2020 року Raviana стала знову супроводжувати контракти "Укрспецекспорту" із Пакистаном, складаючи конкуренцію іншій пакистанській компанії - агенту Trojans. Конкурентна боротьба двох агентів, ймовірно, і послужила приводом сьогоднішніх подій навколо "Укроборонпрому".

Додамо, що про свідка Узбека мало що відомо у публічному доступі, крім його декларацій. У своїй останній (перед звільненням з "Укрспецекспорту") ​​він вказав, що заробив майже 5 млн грн за півроку. Але, при цьому, ні в одній не вказав своє місце проживання. А бездомним його навряд чи назвеш при такому фінансовому достатку.

Другим свідком СБУ став колишній начальник контрактного департаменту "Укрспецекспорту" Ігор Гончаров. Серед іншого у своїх свідченнях СБУ він повідомив, що своє звільнення пов'язує з тими людьми, проти яких і дає свідчення, вважає звільнення безпідставним, а результати службового розслідування, у якому вказана його причетність до "зливу" службової інформації - необ'єктивними.

Зі свідчень двох єдиних свідків СБУ у загальному слідує, що вони незадоволені своїм звільненням і тим, що нинішнє керівництво "Укрспецекспорту" повернуло на український ринок пакистанську компанію Raviana - конкурента Trojans.

Про Trojans УНН також вже писав, згадуючи, що остання сутичка між Trojans і Raviana датована початком 2014 року (останні місяці правління Віктора Януковича). Тоді переміг Trojans. У тому числі завдяки допомозі Служби зовнішньої розвідки. З тих пір Trojans був фактично монополістом "Укрспецекспорту" з супроводу контрактів із Пакистаном у військово-технічній сфері.

Однак на початку 2020 року чергові контракти доручили супроводжувати Raviana. Як пояснили пізніше в "Укрспецекспорті", таким чином вони хотіли демонополізувати Trojans, оскільки стан справ на ринку Пакистану для українського спецекспорту стабільно погіршувався, про що неодноразово заявляли приїжджаючі в Україну високопоставлені делегації армії Ісламської республіки Пакистан. Але тут же отримали "відповідь" у вигляді кримінальної справи про "державну зраду".

Раніше УНН повідомляв, що за всіма непрямими ознаками кримінальну справу СБУ за фактом "держзради" в "Укроборонпромі" мотивовано, схоже, не інтересами країни, а конкурентною боротьбою між Trojans і Raviana. У рамках журналістського розслідування стало відомо, що перед тим, як СБУ відкрила кримінальну справу проти Raviana, вона закрила справу проти бенефіціара Trojans.

Також нагадаємо, СБУ проводила обшук в "Укроборонпромі" 3 грудня - у день призначення нового керівника "Укроборонпрому" Юрія Гусєва. Для вилучення архівних документів СБУ залучила спецназ "Альфа", який зазвичай бореться із терористами. Однак пояснити необхідність спецназу поки не змогла.