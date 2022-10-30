Єдина реалістична пропозиція – негайно припинити війну: МЗС про заяву лаврова

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"Єдиною реалістичною пропозицією має бути негайне припинення росією війни проти України та виведення російських військ із української території за межі кордонів станом на 1991 рік. Той, хто дійсно прагне переговорів, не знищює енергетичну систему країни, щоб її населення замерзло взимку, не займається масовими стратами цивільних людей, не обстрілює житлові квартали, не оголошує мобілізацію додаткових 300 тис. військовослужбовців, не блокує поставки зернових, не висуває ультиматумів", – написав Ніколенко.

За його словами, заява лаврова про готовність до переговорів є черговою димовою завісою, щоб виграти час на тлі поразок російської армії.

"Допоки росія продовжує скоювати злочини в Україні, відповідь має бути одна – на полі бою. Ми вдячні міжнародним партнерам, які стоять пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі за існування. Лише спільними рішучими зусиллями можливо зупинити росію, яка становить загрозу миру та безпеці не лише Європи, але і світу", – зазначив Ніколенко.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що москва готова до переговорів щодо України, якщо Захід запропонує "реалістичні пропозиції", засновані на "рівноправних підходах".

Речник МЗС України Олег Ніколенко раніше повідомляв, що режим путіна втратив шанс на переговори.