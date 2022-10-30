лавров заявив, що росія готова до переговорів щодо України "на реалістичних умовах"

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"Готовність росії, зокрема її президента, до переговорів (щодо України – ред.), залишається незмінною. Ми завжди будемо готові вислухати, які ж пропозиції щодо зниження напруженості мають наші західні партнери. Тому якщо до нас звертатимуться з якимись реалістичними пропозиціями, які спираються на принципи рівноправності та поваги інтересів одне одного, спрямованими на пошук компромісів та балансу інтересів усіх країн, звичайно ж, за нами справа не стане, як це було завжди у минулому", – сказав лавров.

Нагадаємо

Інститут вивчення війни повідомляв, що риторика російського диктатора володимира путіна свідчить про те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною і досі вірить у перемогу над нею військовим шляхом.

Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало передав президенту України Володимиру Зеленському, що росія хоче налагодити "мости діалогу". Зеленський у відповідь запропонував припинити руйнувати інфраструктуру України та почати поважати її територіальну цілісність.