ЄБРР ризикнув фінансувати консультації для "Украероруху"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У головному офісі "Украероруху" відбулась перша проектна зустріч керівництва та фахівців підприємства з представниками компанії Helios Technology Limited (Великобританія) щодо реалізації контракту на надання консультаційних послуг з підготовки плану розвитку інфраструктури ATM/CNS. Про це йдеться у повідомленні прес-служби “Украерорух”, передає УНН.
Зазначається, що контракт на надання консультаційних послуг з підготовки плану розвитку інфраструктури ATM/CNS підписали т.в.о. директора Украероруху Олександр Доценко та виконавчий директор Helios Technology Limited Mike Shorthose.
“Фінансування консультаційних послуг відбуватиметься за рахунок грантових коштів, виділених Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР)”, — наголосили у прес-службі.
Таким чином, міжнародний банк ризикнув фінансувати ДП “Украерорух” в умовах відсутності на підприємстві постійного керівництва та в умовах проведення фінансового аудиту за підозрою у неправомірних діях його службових осіб.
“Результати консультаційного дослідження сприятимуть визначенню пріоритетних напрямів розвитку аеронавігаційної системи України на наступні 10-15 років та визначенню переліку необхідних капітальних інвестицій в контексті їх фінансування за рахунок кредитних коштів ЄБРР та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ)”, — додали в “Украерорух”.
Тим часом на підприємстві тривають баталії між колективом та очільниками. Останніх просять звільнити через підозру у розкраданні коштів “Украерорух”.
Паралельно з боку профільного міністерства відбуваються спроби переписати Статут ДП і доручити займатися цим питанням дискредитованому кримінальними скандалами чиновнику — С.Гомболевському.
Додамо, що сам міністр інфраструктури В.Омелян публічно визнав, що “Украерорух” лихоманить впродовж останніх двох років“. Він також передрік проблеми чинному керівництву “Украероруху” за підсумками фінансового аудиту.