ЄБРР ризикнув фінансувати консультації для "Украероруху"

КИЇВ. 6 березня. УНН. У головному офісі "Украероруху" відбулась перша проектна зустріч керівництва та фахівців підприємства з представниками компанії Helios Technology Limited (Великобританія) щодо реалізації контракту на надання консультаційних послуг з підготовки плану розвитку інфраструктури ATM/CNS. Про це йдеться у повідомленні прес-служби “Украерорух”, передає УНН.