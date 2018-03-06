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ЕБРР рискнул финансировать консультации для "Украэроруха"

ЕБРР рискнул финансировать консультации для "Украэроруха"

Киев  •  УНН

 • 8408 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В главном офисе "Украэроруха" состоялась первая проектная встреча руководства и специалистов предприятия с представителями компании Helios Technology Limited (Великобритания) по реализации контракта на оказание консультационных услуг по подготовке плана развития инфраструктуры ATM/CNS. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Украэрорух", передает УНН.

Отмечается, что контракт на оказание консультационных услуг по подготовке плана развития инфраструктуры ATM/CNS подписали и.о. директора "Украэроруха" Александр Доценко и исполнительный директор Helios Technology Limited Mike Shorthose.

"Финансирование консультационных услуг будет происходить за счет грантовых средств, выделенных Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР)", - заявили в пресс-службе.

Таким образом, международный банк рискнул финансировать ГП "Украэрорух" в условиях отсутствия на предприятии постоянного руководства и в условиях проведения финансового аудита по подозрению в неправомерных действиях его должностных лиц.

"Результаты консультационного исследования будут способствовать определению приоритетных направлений развития аэронавигационной системы Украины на следующие 10-15 лет и определению перечня необходимых капитальных инвестиций в контексте их финансирования за счет кредитных средств ЕБРР и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ)", - добавили в "Украэрорух".

Между тем на предприятии продолжаются баталии между коллективом и руководителями. Последних просят уволить по подозрению в хищении средств "Украэроруха".

Параллельно со стороны профильного министерства происходят попытки переписать Устав ГП и поручить заниматься этим вопросом дискредитированному криминальными скандалами чиновнику - С.Гомболевскому.

Добавим, что сам министр инфраструктуры В.Омелян публично признал, что "Украэрорух" лихорадит в течение последних двух лет". Он также предсказал проблемы действующему руководству "Украэроруха" по итогам финансового аудита.

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