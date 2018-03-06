ЕБРР рискнул финансировать консультации для "Украэроруха"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В главном офисе "Украэроруха" состоялась первая проектная встреча руководства и специалистов предприятия с представителями компании Helios Technology Limited (Великобритания) по реализации контракта на оказание консультационных услуг по подготовке плана развития инфраструктуры ATM/CNS. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Украэрорух", передает УНН.
Отмечается, что контракт на оказание консультационных услуг по подготовке плана развития инфраструктуры ATM/CNS подписали и.о. директора "Украэроруха" Александр Доценко и исполнительный директор Helios Technology Limited Mike Shorthose.
"Финансирование консультационных услуг будет происходить за счет грантовых средств, выделенных Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР)", - заявили в пресс-службе.
Таким образом, международный банк рискнул финансировать ГП "Украэрорух" в условиях отсутствия на предприятии постоянного руководства и в условиях проведения финансового аудита по подозрению в неправомерных действиях его должностных лиц.
"Результаты консультационного исследования будут способствовать определению приоритетных направлений развития аэронавигационной системы Украины на следующие 10-15 лет и определению перечня необходимых капитальных инвестиций в контексте их финансирования за счет кредитных средств ЕБРР и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ)", - добавили в "Украэрорух".
Между тем на предприятии продолжаются баталии между коллективом и руководителями. Последних просят уволить по подозрению в хищении средств "Украэроруха".
Параллельно со стороны профильного министерства происходят попытки переписать Устав ГП и поручить заниматься этим вопросом дискредитированному криминальными скандалами чиновнику - С.Гомболевскому.
Добавим, что сам министр инфраструктуры В.Омелян публично признал, что "Украэрорух" лихорадит в течение последних двух лет". Он также предсказал проблемы действующему руководству "Украэроруха" по итогам финансового аудита.