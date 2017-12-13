ЄБРР наполягає на реформі корпоративного управління держкомпаній в енергосекторі України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Для подальшого відновлення енергетичного сектора України важливим є не тільки ринкове формування цін на енергоресурси, а й реформа корпоративного управління держкомпаній, а також державних закупівель. Про це заявила в середу під час круглого столу заступник директора представництва Європейського банку реконструкції і розвитку в Україні Марина Петров, передає кореспондент УНН.
"Ринкова ціна - важлива умова відновлення енергосектору України, але не єдина. Необхідна також реформа корпоративного управління держкомпаній і держзакупівель. Оскільки державні компанії займають велику частку в енергетиці", - підкреслила вона.
Як уточнила М.Петров, в України є великий потенціал в енергосекторі, і у неї є всі шанси стати великим експортером енергоресурсів. У цьому контексті, за її словами, ЄБРР рекомендує робити ставку на довгострокові стратегії з розвитку енергетичного сектора України.
Нагадаємо, Україна отримає 18 млн євро на "теплі кредити" від ЄБРР.