ЄБРР наполягає на реформі корпоративного управління держкомпаній в енергосекторі України

"Ринкова ціна - важлива умова відновлення енергосектору України, але не єдина. Необхідна також реформа корпоративного управління держкомпаній і держзакупівель. Оскільки державні компанії займають велику частку в енергетиці", - підкреслила вона.

Як уточнила М.Петров, в України є великий потенціал в енергосекторі, і у неї є всі шанси стати великим експортером енергоресурсів. У цьому контексті, за її словами, ЄБРР рекомендує робити ставку на довгострокові стратегії з розвитку енергетичного сектора України.

Нагадаємо, Україна отримає 18 млн євро на "теплі кредити" від ЄБРР.