ЕБРР настаивает на реформе корпоративного управления госкомпаний в энергосекторе Украины

“Рыночная цена — важное условие восстановления энергосектора Украины, но не единственное. Необходима также реформа корпоративного управления госкомпаний и госзакупок. Поскольку государственные компании занимают большую долю в энергетике”, — подчеркнула она.

Как уточнила М.Петров, у Украины есть большой потенциал в энергосекторе, и у нее есть все шансы стать крупным экспортером энергоресурсов. В этом контексте, по ее словам, ЕБРР рекомендует делать ставку на долгосрочные стратегии по развитию энергетического сектора Украины.

Напомним, Украина получит 18 млн евро на "теплые кредиты" от ЕБРР.