ЕБРР настаивает на реформе корпоративного управления госкомпаний в энергосекторе Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Для дальнейшего восстановления энергетического сектора Украины важным является не только рыночное формирование цен на энергоресурсы, но и реформа корпоративного управления госкомпаний, а также государственных закупок. Об этом заявила в среду во время круглого стола заместитель директора представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Марина Петров, передает корреспондент УНН.
“Рыночная цена — важное условие восстановления энергосектора Украины, но не единственное. Необходима также реформа корпоративного управления госкомпаний и госзакупок. Поскольку государственные компании занимают большую долю в энергетике”, — подчеркнула она.
Как уточнила М.Петров, у Украины есть большой потенциал в энергосекторе, и у нее есть все шансы стать крупным экспортером энергоресурсов. В этом контексте, по ее словам, ЕБРР рекомендует делать ставку на долгосрочные стратегии по развитию энергетического сектора Украины.
Напомним, Украина получит 18 млн евро на "теплые кредиты" от ЕБРР.